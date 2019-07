Lozoya abandonó Mexico; se fue a Alemania desde abril

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, abandonó el país rumbo a Alemania el 30 de abril.De acuerdo con información que funcionarios cercanos a la investigación proporcionaron a MILENIO, el último rastro de Lozoya fue en abril cuando habría viajado hacia Alemania para refugiarse en aquel país.Desde el 31 de mayo, Milenio publicó que era Alemania el destino que apuntaba al paradero de Lozoya, aunque en ese momento su abogado lo negó.Lozoya se refugió en Alemania, de donde es originaria la familia de su esposa y que fue lo que le concedió la nacionalidad alemana, hecho que complicaría su extradición.La familia de la esposa de Lozoya es propietaria de la empresa de jugos Eckes Granini Deutschland, aunque según las investigaciones dicha empresa no está relacionada con los actos de corrupción por los que se indaga al ex director de Pemex.MILENIO confirmó que las autoridades tienen confirmado que Lozoya salió del país antes de que se girara la orden de aprehensión en su contra, e incluso antes de que venciera el plazo para que acudiera a declarar en la Secretaría de la Función Pública por las irregularidades en la compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados.Fue hasta un mes después que la SFP lo inhabilitó 10 años “por desacato”, luego de que el ex funcionario evadió todos los llamados para emitir su declaración.