Lozoya cobraba hasta millón de pesos por cita a empresarios

El ex director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, cobraba de 50 mil a un millón de pesos por atender a empresarios o políticos, reveló el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.Durante una conferencia en Saltillo, Coahuila, Santiago Nieto, reveló: "Hay un caso de un director de esta empresa, cuyo nombre no quiero acordarme, se apellida Lozoya, que cobraba por cada cita que, se llegara o no a un arreglo con la empresa, con Pemex, les cobraba a los empresarios o a los políticos que iban a tener una reunión con él, entre 50 mil a un millón de pesos por cita".Criticó, al respecto: "Perdónenme, pero eso es incompatible con cualquier sistema de corte democrático, si eso hubiera sido en la Uganda lo hubiera entendido, pero no en México de la post transición democrática o en el México que vivimos hoy de la consolidación".Dio a conocer que en México apenas un 37 por ciento de la economía está bancarizada, lo que genera un gran flujo de efectivo, uno de los componentes de la corrupción y el lavado de dinero y citó otro ejemplo, bajo el esquema de adjudicación directa, y reveló que detectaron una empresa que, con un solo empleado registrado en el Seguro Social, vendió en el sexenio de Peña Nieto, 89 mil millones de pesos en medicamentos.