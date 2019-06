Lozoya deberá comparecer antes del miércoles: abogado

El abogado Javier Coello Trejo, representante legal del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, acudió a los juzgados federales con sede en el Reclusorio Norte para que se le reconozca el cargo de defensor del ex funcionario y también para que se le notificara de la orden de aprehensión que se libró contra su cliente.El litigante dijo a La Jornada que Lozoya Austin cuenta con un plazo que vence hasta el próximo miércoles para presentarse ante el juez que libró la orden de captura en su contra, y en la cual solamente se le acusa de la presunta comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el cual no está tipificado con prisión oficiosa.Coello Trejo señaló que Lozoya Austin puede acudir a cualquier lugar público sin temor a ser detenido ya que tiene la protección de la justicia federal para que la orden de aprehensión librada por la presunta obtención irregular de recursos por la compra que hizo Pemex a la compañía Altos Hornos de México de la empresa Agro Nitrogenados.