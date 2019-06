Lozoya y el fiscal Gertz Manero tienen al mismo abogado

El abogado del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, Javier Coello Trejo, confirmó este miércoles que además es el apoderado legal de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.Este miércoles, Quinto Elemento Lab publicó que Lozoya Austin tiene como defensores a los mismos abogados que desde hace cuatro años son los apoderados legales de Gertz Manero, quien está a cargo de investigar al exfuncionario.En conferencia de prensa, Coello Trejo descartó que haya conflicto de interés por este hecho, debido a que se enfrenta contra las injusticias y no contra el fiscal.“Éticamente, yo creo que si nosotros hicimos nuestra mejor labor en el asunto del doctor Gertz Manero, hasta donde él nos permitió, y ahora estamos haciendo lo mismo con el señor Lozoya, me parece que esa es nuestra función, que tenemos el derecho de hacerlo”, dijo.Agregó que si hubiera un conflicto de interés o un favoritismo por parte de la Fiscalía hacia el caso de Lozoya, entonces no hubiera solicitado una orden de aprehensión por un delito “que no ameritaba” detención preventiva oficiosa.“Yo nada más quiero decir que la Fiscalía está actuando con rudeza innecesaria y no nos está favoreciendo en nada”.El equipo legal, también conformado por el hijo de Coello Trejo –Javier Coello Zuarth-, fue contratado por Gertz Manero en 2015 para presentar a su nombre una denuncia penal e investigar el deterioro de salud y posterior muerte del hermano del fiscal, de nombre Federico; caso que sigue abierto, de acuerdo con la investigación de Quinto Elemento.En 2017, Emilio Lozoya contrató los servicios de los abogados tras el escándalo de Odebrecht, cuando tres altos exejecutivos brasileños aseguraron haber sobornado al exdirector de Pemex.Ahora, Emilio Lozoya es investigado por la Fiscalía General, que preside Gertz Manero. El 28 de mayo, un juez federal giró una orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex por presuntos actos de corrupción relacionados con la constructora Odebrecht.