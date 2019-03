Lucas Hernández va del Atlético de Madrid al Bayern

El Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich han llegado a un acuerdo de cinco años para el traspaso de Lucas Hernandez.“Ésta es la decisión más difícil e importante que he tenido que tomar en mi carrera deportiva. El Atlético para mí significa muchas cosas ya que aquí es donde he crecido como futbolista, como persona y me he convertido en el jugador que soy. Me ha costado muchísimo decirle no al Atlético, pero mi decisión es emprender un nuevo reto en el Bayern de Múnich”, ha reconocido el jugador.Además, el defensa francés añadió: “Quiero agradecer a todo el Atlético, dirigentes, entrenadores, compañeros y aficionados, estos 12 años increíbles e inolvidables en los que he formado parte del club. El Atlético siempre estará en mi corazón”.Hernández ha disputado un total de 110 partidos con el Atlético: 67 de La Liga, 18 de Copa del Rey, 16 de Champions League, 8 de Europa League y 1 de Supercopa de Europa).En cinco temporadas que ha defendido la rojiblanca ganó dos títulos, la Europa League y la Supercopa de Europa conquistadas en 2018 frente al Olympique de Marsella y el Real Madrid respectivamente.