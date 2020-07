Luce Joakim Soria y rescata a Atléticos

Escuchar Nota

¡Joakim Soria le gana el duelo a Mike Trout! #OaklandRepresenta pic.twitter.com/vVFJEubDSf — Atléticos de Oakland (@atleticos) July 26, 2020

El coahuilensesubió a la loma por segundo día consecutivo, pero en una situación más apremiante.Con la ventaja 3-0 a su favor y dos corredores a bordo en la novena entrada, el mexicano le tiró un pitcheo alto a, la superestrella no compró ningún lanzamiento pero el ampáyer no le perdonó y cantó el tercer strike para quese apuntara el salvamento en la victoria de los Atléticos.Soria relevó en la novena entrada, y por cada out que consiguió, un bateador le pegó un sencillo, lo que puso a los dos corredores a bordo; por eso la mesa estaba puesta para, quien con un solo batazo podía empatar el juego.Soria había lanzado un día antes con la misma fórmula y el mismo resultado: Ponche a Mike Trout. En el mismo juego, el cerrador Liam Hendricks salió por un rescate de cuatro outs, por lo que su día de descanso estaba asegurado.Joakim Soria llegó a 222 salvamentos de por vida.