Lucen abandonadas fosas “Covid” en PN

Piedras Negras, Coah.- Las 70 fosas que se prepararon por parte del municipio de Piedras Negras para disponerlas a fallecidos por el Covid-19 no se han utilizado, nadie ha requerido de ese servicio, dio a conocer el encargado del panteón de Villa de Fuente, Reyes Franco.



Indicó que aunque se ha presentado una defunción por Covid-19 en la ciudad, no se ha solicitado el servicio de una fosa que está lista para recibir a un cuerpo, desconociéndose del porqué, tal vez la persona fallecida ya tenía algún contrato establecido, pero ahí no se ha sepultado a nadie.



Mencionó que ellos tienen dispuestas estas fosas para cuando se requieran, en otra área del panteón ya se abrieron otras 40 fosas, pero se destinarán para la demanda que se vaya teniendo, ya que a diario se tienen varios entierros.



Comentó que ellos están atendiendo los funerales que llegan, pero todos ellos ya tienen su terreno comprado y se trata de otro tipo de fallecimientos, porque por Covid-19 nadie ha acudido a solicitar el servicio.



Sin embargo dijo que ellos siguen preparando más fosas cada semana para tenerlas listas, ya que el panteón municipal de la colonia Buena Vista está saturado y ahí es donde está creciendo para dar sepultura a las personas fallecidas.