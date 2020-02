Lucen en distintas competencias; ¡brillan por Coahuila!

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Los alumnos del Instituto Cumbres han destacado en diferentes rubros en este inicio de año, poniendo en alto el nombre de su estado e institución.



Alexis Martínez Martínez, alumna a nivel secundaria, logró terminar en segundo lugar en barras simétricas y salto de caballo, así como en primer lugar de viga de equilibrio y manos libres, siendo también campeona de la competencia All Around de la Copa Sinergie en Querétaro en la categoría 2005-2006.



Otro de los alumnos destacados de este 2020 es Javier Díaz López, al ganar el primer lugar en 50, 100 y 200 metros pecho; primer lugar en 50 y 100 metros estilo libre, así como el primer lugar en 50 metros dorso en el evento Rumbo al Grand Prix en Monterrey, sumando puntos que lo colocan en los primeros cinco lugares de la categoría 11-12 años.



Jimena Ordaz Berlanga, en la disciplina de atletismo, obtuvo el tercer lugar en 300 metros planos de la categoría Sub 16, para formar parte de la Selección Coahuila con pase al Regional de atletismo.



La también atleta Mariana Maldonado Ochoa, en Sub 16, se llevó el primer lugar en 600 y 2 mil metros planos, así como el pase al Regional.



En este mismo estatal, Rodrigo Santos, en 800 metros Sub 18, hizo un tiempo de 2:01 minutos para quedarse con el primer lugar, en tanto que Ana Cristina Flores Hernández, fue primer lugar en 3 mil metros steeplechase en la Sub 20 Femenil.