Lucha contra discriminación hacia su hija

Monclova, Coah.- Una madre de familia tuvo la idea de aprovechar el cumpleaños número 8 de su hija con autismo para reunir a todos los niños con autismo de la región para que vayan y se diviertan un rato de manera que se sientan incluidos, porque a veces se les discrimina.



Se trata de Alejandra Herrera, quien a través de la red social de Facebook invitó a los niños con autismo a la fiesta de cumpleaños número 8 de su hija Daphne, la cual será en el salón Aileen en el Fraccionamiento Carranza el próximo 27 de marzo.



“La invitación es para reunir a todos los niños y niñas autistas porque a veces se les discrimina, dije mejor reúno a todos los de su condición para que vayan y se diviertan un rato con un acompañante que lleven, ese es mi plan y no se les está pidiendo nada, sólo que acompañen a mi hija y si gustan llevar un detallito será bienvenido”, dijo.



Mencionó que todos los niños con autismo que quieran asistir a la fiesta serán bienvenidos, nada más se necesita que confirmen su asistencia al celular 866 214 6389 para anotarlos y tengan su cupo separado.



“Nunca lo había hecho así, pero ahora dije que sean puros niños de la misma condición de mi niña”, dijo.



Alejandra Herrera platicó que fue a la edad de tres años cuando a Daphne comenzó a notársele su condición autista, lo cual le diagnosticaron hasta los cinco años.



“El autismo ni los mismos doctores lo entienden por qué da, mi hija empezaba a hablar a los tres años pero después ya no quiso hablar, yo pensé que es muy reservada pero cuando tenía cuatro o cinco años los neurólogos me la diagnosticaron con autismo, al principio le daba medicamentos pero ya no se los estoy dando porque nada más se la pasaba dormida y yo prefiero verla despierta, corriendo, jugando”, dijo.