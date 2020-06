Lucha Elyfer Torres contra discriminación

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La actriz Elyfer Torres, protagonista de Betty en NY, ha vivido en carne propia los estragos del racismo y la discriminación que existe en la gran industria del entretenimiento.



“Muchas veces me habían dicho que no podía ser protagonista de algo porque físicamente no cumplía con los estándares de belleza.



“En muchos de los proyectos hoy, aunque sea en Latinoamérica, son personas muy blancas, güeras, de ojos claros, lacias, y honestamente yo no pertenecía a eso”, dijo Torres en entrevista.



Por eso es que la actriz quiere con su trabajo y oportunidades ayudar a que en las producciones hispanas también exista mayor diversidad e inclusión en los proyectos.

“Pensamos que este tema ya había sido olvidado y resuelto desde hace mucho tiempo, que el color de piel y las cuestiones raciales ya no tenían nada que ver con a dónde podíamos llegar y aquí estamos.



“Creo que como artistas tenemos una plataforma que nos permite hablar de estos problemas y hacerlos visibles para que las personas también se den cuenta y puedan cambiarlo. Es muy loco que todavía tengamos que pasar por eso y no podamos contar historias más allá”, expresó.



Por eso es que está orgullosa de haber protagonizado la adaptación que hizo Telemundo de Yo Soy Betty la Fea, junto a Aarón Díaz y Erick Elías.



“Cuando me llegó este papel dije ‘éste tiene que ser, me retiro si no’ y estoy muy feliz de haberlo hecho, sobre todo porque al final ese también es el mensaje detrás de Betty, que no importa cómo te veas, puedes lograr lo que quieras”, compartió.



Actualmente Elyfer espera el estreno de Enemigo Íntimo 2 (22 de junio). Serie en la que dará vida a Alicia, una mujer que por proteger a su madre deberá internarse en el mundo penitenciario de Las Dunas.



Y con la que busca dar el mensaje de que hacer feliz a todos no siempre es lo mejor.