Lucha joven contra pitbull y salva a tres niños

Un joven salvó a por lo menos tres niños del ataque de un pitbull, pues no tuvo miedo y se enfrentó al animal sólo con la fuerza de sus brazos, en la Colonia Miramar.El perro se llama Rambo, y normalmente cuida un taller cercano al parque que está en el cruce de Puerto Vallarta y Puerto Altamira, en el Municipio de Zapopan."Dicen que se escapó del taller, creo que es un taller y el perro se vino al parque", informó Ignacio Díaz, primer oficial de Bomberos de Zapopan.En el parque hay columpios y juegos infantiles donde jugaban y corrían alrededor de 10 niños, y de pronto los empezó a morder aunque a los vecinos les dio la impresión de que el animal estaba jugando.José Braulio Vargas Guerrero, tiene 20 años, y estaba afuera de su casa, cuando su mamá le gritó que un perro estaba atacando a unos niños."Fui corriendo y pues el perro empezó a morder a uno, a otro y a otro, y lo que hice fue pues controlar al perro, lo agarré del cuello hasta que lo asfixié, lo desmayé y a hasta que pues lo amarraron", relató Vargas Guerrero.Con las manos sin protección alguna, Vargas Guerrero luchó contra el animal que no soltaba a una niña de 12 años a la que le mordió una pierna, y aunque el animal también trató de morderlo a él, no lo soltó y lo sostuvo por alrededor de un minuto hasta que lo durmió, no tuvo tiempo de sentir temor."Con los niños, miedo es lo último que me dio, porque pues aparte estaba un sobrino que ahí andaba y pues aparte aunque lo haiga (sic) agarrado a uno, pues los niños están primero", explicó Vargas Guerrero.La niña de 12 años y otra niña de alrededor de 3, sufrieron sólo heridas superficiales, mientras que una niña de 4 años fue llevada a la Cruz Verde en condición regular debido a que la lesión que sufrió en la cabeza requeriría suturas.Bomberos refirieron que los colonos se llevaron a un cuarto niño lesionado, aunque no sé sabe a dónde.El perro quedó a disposición de protección animal de Zapopan.