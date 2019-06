Luchador acusa a IMSS de Torreón por muerte de su hija

Debido a una supuesta negligencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un luchador denunció a la dependencia por la muerte de su hija, quien falleció cuando iba a dar a luz.Lo anterior fue denunciado por el luchador profesional “Misterioso Jr”, quien aseveró que dicha dependencia le causó la muerte a su hija.En un video difundido a través de redes sociales, asevera que no lo había dado a conocer, pues estaba esperando que el IMSS aceptara su responsabilidad, no obstante, a dos meses de lo sucedido, no han realizado ningún comunicado.“Esto no se va a quedar así, voy a presionar al IMSS de Torreón para que acepte su responsabilidad y que esto no vuelva a pasar en mujeres que están por aliviarse”, afirmó “Misterioso Jr.”Asimismo, omitiendo los nombres de los médicos, el luchador afirmó que los especialistas se mostraron prepotentes a la hora de atender a su hija antes de entrar a la sala de expulsión y no supo lo que pasó dentro de la habitación, pues al final solo salieron a decirle que su hija había muerto.“Lamentamos la defunción de la hija del luchador ‘Misterioso Jr.’ … informamos que se han atendido las inquietudes de la familia y próximamente se entregará respuesta por escrito a la queja que presentaron formalmente”, expresó el IMSS, a través de un comunicado y afirmó que ya se están atendiendo las inquietudes de la familia.Asimismo, el IMSS informó que la dependencia está impedida para dar a conocer los resultados de la investigación médica derivada de la queja, por lo que refrenda su “disposición para continuar el diálogo y mantenerse en cercanía con los deudos, a fin de despejar cualquier duda”.Cabe mencionar que “Misterioso Jr.” denunció a los médicos que atendieron a su hija, pues tuvieron una actitud prepotente con ellos y no informaron nada de su hija cuando entró en labor de parto hasta que salieron a comunicar que la mujer había fallecido.