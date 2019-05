Luchadores rescatan a su promotor de un lago congelado

Por más de cuatro décadas, Dionicio Castellanos ha protagonizado una infinidad de luchas en el ring, pero esta vez, tuvo que sortear suerte en una de sus más difíciles afrentas. Psicosis, ahora llamado Nicho El Millonario, sufrió un aparatoso accidente en las carreteras de Canadá, donde sacó a ese héroe que lleva dentro para salvar la vida de uno de sus acompañantes.El luchador mexicano, ex miembro de la WWE, AAA, CMLL y WCW, salvó la vida a una de las tres personas que lo acompañaban cuando transitaban en una carretera de Ontario. Psicosis iba acompañado de Robin Lekime, otro luchador con quien comparte escenario en la lucha canadiense, así como por el promotor Danny Warren y otro individuo más, cuando una tormenta de nieve los sorprendió.Durante el trayecto, el auto en el que viajaban cayó a un lago y comenzó a hundirse estrepitosamente, de acuerdo con información del portal Mediotiempo, que divulgó lo sucedido. Ambos luchadores lograron salir del vehículo, pero Warren se quedó adentro sin poder librarse.De inmediato -como si se tratara de una auténtica lucha– los dos atletas unieron fuerzas para tratar de rescatar al promotor, antes de que fuera demasiado tarde. Pero un auténtico milagro se consumó de manera exitosa, por lo que Danny Warren les agradeció profundamente por haberle salvado la vida, cuando vio de cerca su final."Antes que nada, gracias Robin Lekime y gracias Psicosis. Me salvaron la vida. Literalmente. Si no digo nada en público nunca más. Gracias. Gracias por siempre", publicó Danny Warren en sus redes sociales, en un mensaje emotivo.Aunque Nicho aún no se ha pronunciado sobre el incidente, Robin sí agradeció las muestras de apoyo y explicó cómo vivió el accidente. En tanto, el promotor informó que sufrió varias lesiones, incluida una contusión severa, de acuerdo con el citado portal.Literally lucky to be alive tonight. Thank you forever to @TheBullWrestler & @PsicosisOficial for saving me from drowning to death in a near fatal car accident today. To keep everyone in the loop before I go off the grid to recover check out https://t.co/PpgWzBDl8t — Hotshot Danny Duggan (@HotshotDannyD) May 2, 2019Mientras que, por su parte, el luchador mexicano y otro acompañante solo sufrieron golpes menores. Durante años, a Psicosis le tocó librar cientos de batallas, al toparse a pesos pesados del pancracio nacional e internacional como Rey Mysterio Jr., El Hijo del Santo, Octagón, entre otros, pero nunca tuvo que pasar por la desesperación y la presión de tener que salvar una vida, como recién le sucedió.