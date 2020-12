Luchadores y mundo del deporte lamentan la muerte del ‘Doctor’ Alfonso Morales

Escuchar Nota



"El Consejo Mundial de Lucha Libre se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento del legendario comentarista deportivo Dr. Alfonso Morales, quien se convirtió en una emblemática voz que marcó historia en este deporte", se lee en el comunicado.

El Consejo Mundial de Lucha Libre se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento del legendario comentarista deportivo Dr. Alfonso Morales, quien se convirtió en una emblemática voz que marcó historia en este deporte.



Descanse en paz. pic.twitter.com/YGlAGim1cB — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) December 17, 2020

#LuchaLibreAAA Worldwide se une en oración por la irreparable pérdida de nuestro gran amigo Dr. Alfonso Morales. Icónico cronista deportivo y voz reconocida a nivel mundial de nuestra Lucha Libre. Enviamos fuerte abrazo y consuelo a familiares y amigos. pic.twitter.com/fzedeMKJsL — Lucha Libre AAA (@luchalibreaaa) December 17, 2020

Hasta siempre querido Dr Alfonso Morales! pic.twitter.com/9k5WCyzH5A — El Hijo del Santo (@ElHijodelSanto) December 17, 2020

Acabo de enterarme de esta triste noticia, buen regreso al cielo querido amigo. #DrAlfonsoMorales pic.twitter.com/4cZ00HVcn8 — Tinieblas Y Alushe (@tinieblasalushe) December 17, 2020

El mundo del deporte está de luto. Este jueves se anunció que el comentaristafalleció a los 71 años. Por ello, algunos deportistas y colegas de profesión dieron sus condolencias a la familia del ex narrador.Entre las primeras reacciones fueron las de la empresa, lugar donde el Doctor Morales destacó por sus frases en cada contienda.Else une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento del legendario comentarista deportivo Dr. Alfonso Morales, quien se convirtió en una emblemática voz que marcó historia en este deporte.Asimismo, latambién mostró sus condolencia para la familia Morales y reconoció el trabajo del ex comentarista en el mundo de la lucha libre.Por otro lado,publicó una foto junto con el ex comentarista y dedicó unas últimas palabras. "Hasta siempre querido Dr Alfonso Morales", se lee en su Twitter.A su vez,, con quien creó la famosa leyenda sobre su verdadera identidad, lamentó la muerte de Alfonso Morales en sus redes.Del mismo modo,dieron el pésame a los familiares y amigos más cercados del ex narrador deportivo.Finalmente lano se quedaron atrás y lamentaron el fallecimiento del Doctor Morales en sus redes sociales.