Luchó Bibiana sin bajar la guardia por varios años

Saltillo, Coah.- La coahuilense Bibiana Candelas, quien fuera seleccionada nacional de voleibol, ha dado un paso agigantado en su recuperación y todo indica pronto saldrá de esta.



Aquejada por el cáncer desde hace unos años, Candelas ha pasado por un sinnúmero de terapias, muchas de ellas muy fuertes, teniendo recaídas tras sus quimios, pero nunca se ha rendido.



Sin embargo, acaba de anunciar que tras un trasplante y varias quimioterapias, los resultados han arrojado que no aparece ningún problema, por lo que ahora estará en un periodo de remisión, que es el tiempo para que no aparezca ningún síntoma o vuelva el cáncer.



“Después de un tratamiento de quimioterapias y un trasplante (durante una pandemia) no tengo palabras, solo sentimientos al leer los resultados de mi último estudio, donde no aparece alguna actividad, lo cual significa que no tendré más quimioterapias e inicio el periodo de remisión”, publicó Bibiana.



Este es un momento de felicidad para la exjugadora profesional y exolímpica mexicana, pues la pelea es de hace años, en donde no ha bajado la guardia.



“Este quinto set ha sido un gran aprendizaje, mi linfoma me dio un nuevo propósito y es tiempo de decirle ‘gracias, pero ya no te necesito’. Ahora necesito recuperarme al 100% y seguir con los cuidados, pero con la certeza de que cada día será mejor”.