Lucía fue a festejos de la Virgen y la hallaron sin vida

Sinaloa.- La joven estudiante de bachillerato, Lucia Mariana “M”, quien la noche del 11 de diciembre, envió un mensaje a su familia que se dirigía a los festejos de la Virgen de Guadalupe, en la iglesia de la Lomita, fue encontrada muerta, envuelta en una pieza de vinil una brecha, de la sindicatura de Costa Rica.



Según la Alerta Amber que se emitió el pasado fin de semana, se estableció que la adolescente -de 17 años de edad- fue vista por última vez, la noche del pasado 11 de diciembre, cuando salió de la casa de una amiga, en la colonia Miguel Hidalgo, para asistir los festejos de la virgen.



Por la vestimenta que portaba (un pantalón de mezclilla, playera en color blanco y tenis rojos) y su fisonomía, familiares cercanos y peritos, la identificaron en forma preliminar, en tanto se le practiquen diversos estudios forenses, para establecer la causa de su muerte.



En el lugar de los hechos, los peritos en Criminalística de la Fiscalía General del Estado estimaron que el cuerpo fue depositado en ese lugar por lo menos 24 horas antes de su hallazgo, por lo que se inició la carpeta de investigación por femenicidio.



Por la mañana, su hermana mayor, Melisa “N”, en compañía de activistas del Colectivo “No te Metas con Nuestras Hijas”, solicitaron la cooperación de toda la sociedad para localizar a la adolescente.



Sus familiares reseñaron que no conocen si Lucia Mariana, estaba acompañada cuando avisó vía mensaje que asistiría al templo de la Lomita, en la colonia Guadalupe, por lo que no tienen datos, si llegó al lugar y en que medio de transporte lo hizo.



Comentaron que es una jovencita estudiante de bachillerato y les alarmó que ella no llegara a su casa durante la madrugada, por lo que empezaron a buscarla con sus amistades, sin resultados.



Lucia Mariana, de 17 años de edad, es estudiante de la escuela Preparatoria Emiliano Zapata, de la Universidad Autónoma de Sinaloa.



Lucero Reyes, del colectivo feminista, externó que se había solicitado a todas las autoridades policiacas y judiciales su búsqueda ante el temor que estuviera expuesta algún tipo de delito.



El pasado fin de semana, la Fiscalía General del Estado divulgó por notificaciones de búsqueda de dos jovencitas, en el, por el caso de Lucia Mariana, se emitió una Alerta Amber, por ser adolescente, en la que se establece que tiene una estatura de un metro 60 centímetros.



Un día después, se emitió una alerta de localización de la joven Violeta de los Angeles Hernández Salazar, de 18 años de edad, de un metro 68 centímetros de estatura, cabello castaño obscuro, con un peso de 55 kilos y complexión delgada.



Su familia notificó que la tarde del pasado domingo 8 de Diciembre, esta salió de su domicilio, ubicado en boulevard Santa Fe, del fraccionamiento del mismo nombre, de esta ciudad capital para entregar una solicitud de trabajo en un súper y desapareció.