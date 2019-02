Derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, acusan una serie de irregularidades, para tramitar certificados médicos y de defunción.Hermila Salcedo denuncia que el personal del Hospital General de Tacuba, se negó a entregarle el certificado médico y defunción de su cuñado, quien murió por bronco aspiración, dentro del hospital en diciembre pasado.A cambio, le pidieron que lo tramitara en funerarias que están en la periferia del hospital, en donde tiene un costo de hasta 2 mil pesos. Sin un argumento claro, calificaron la situación como “caso médico legal” y la orillaron a buscar el certificado, por otros medios.En entrevista con UnoTV destaca que la advertencia fue clara:"Me dice, no se preocupe aquí enfrente hay una funeraria, vaya y ellos de volada le liberan el certificado y le llevan a su difunto a donde lo vayan a trasladar”.Por ello no descarta, que haya convenios irregulares entre el hospital y la funeraria.Pero no es el único caso. En agosto del año pasado, Héctor Sandoval Herrera, quien labora en los velatorios del ISSSTE ubicados en Avenida Revolución, presuntamente intentó cobrar 4 mil pesos, por un certificado de defunción a deudos de un derechohabiente.Para evitar la extorsión, los afectados denunciaron con una carta de puño y letra, con firma y datos personales en los velatorios del ISSSTE y lograron frenar la extorsión.De acuerdo con el sitio web del ISSSTE, los médicos tratantes están facultados para emitir certificados de defunción.Y únicamente se cataloga como caso médico legal, cuando se requiere la intervención del Ministerio Público, para indagar las causas de la muerte. UnoTV solicitó una entrevista al ISSSTE para conocer su opinión, respecto a las acusaciones, sin embargo no obtuvo respuesta.