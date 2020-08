Ludwika Paleta incendia Instagram con sensual fotografía

Escuchar Nota

.-, sin embargo, en sus redes sociales como Instagram no duda en compartir un poco de su vida y claro, sube selfies que han cautivado a muchos y generado miles de comentarios que halagan su belleza.La actriz en esta ocasión se mostró como muy pocas veces la hemos visto y posó ante la cámara en donde sacó su lado más sexy y atrevido. Recientemente,A través de una imagen,, sin duda, la foto dejó a uno sin aliento ya que la actriz de Carrusel, luce espectacular.En dicha imagen luce con poco maquillaje y sólo con la camisa blanca. Aunque esta foto llamó la atención, Ludwika subió otra que logró cautivar a sus fans, quienes no dudaron en dejar comentarios en los que destacanEn esta imagen, la actriz de No sé si cortarme las venas o dejármelas largas, sorprendió con el mismo outfit, pero en esta ocasión está sentada en el piso, con las piernas cruzadas y se aprecia los stilettos rojos que usa para complementar el outfit.La fotografía hasta el momento ya cuenta con más de 72 mil likes y miles de comentarios en los que hablan de la sensualidad que desborda Ludwika Paleta.Información por Milenio