Luis Flores, ex seleccionado mexicano, hospitalizado por síntomas de Covid

Ciudad de México.- Luis Enrique Flores Ocaranza, ex futbolista histórico del balompié mexicano, que jugó en clubes como Cruz Azul, Pumas y Chivas, además de acudir al Mundial de 1986 con el Tri, tuvo que ser ingresado a un hospital luego de presentar algunos síntomas relacionados con el covid-19.



Lucho lleva ya unos días en una clínica intentando recuperarse para salir adelante lo más pronto posible de acuerdo a ESPN.



También el mencionado medio informa que para mala fortuna del ex jugador, otros familiares suyos, con los que no convive debido a que viven en otra ciudad del país, dieron positivo al coronavirus.



La gran carrera del mexicano hizo que fuera llevado al balompié del Viejo Continente, donde vistió la camiseta del Sporting de Gijón y del Valencia en 1986 y 1988 respectivamente.



Tras su aventura por Europa, Luis Flores, regresaría al futbol mexicano, en el que acabaría por anunciar su retiro en 1995, año en el que defendió los colores del Rebaño Sagrado.