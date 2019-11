Luis Lacalle Pou será el próximo presidente de Uruguay

La evolución del escrutinio de los votos observados no modifica la tendencia.Por lo tanto saludamos al presidente electo @LuisLacallePou ,con quien mantendré una reunión mañana. Agradezco de corazón a quienes confiaron en nosotros con su voto. — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) 28 de noviembre de 2019

Seguiremos defendiendo la democracia con más fuerza que nunca. — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) 28 de noviembre de 2019

El senador del Partido Nacional (PN, centroderecha)será el próximo, después de que las cifras arrojadas por el segundo escrutinio llevado a cabo por la Corte Electoral confirmaran este jueves su triunfo en la segunda vuelta del pasado domingo.El vicepresidente de la corte, Wilfreco Penco, confirmó a Efe que la misma “no hace cálculos” y que el organismo no va a proclamar al presidente, pero la diferencia entre Lacalle y el candidato del Frente Amplio (FA, izquierda),, ya es imposible de remontar por el aspirante oficialista.Martínez salió enseguida a reconocer la derrota y a saludar a su rival, en un mensaje en Twitter, en el que informó que se reunirá este viernes con Lacalle Pou.Lacalle Pou sumóde los votos en el segundo escrutinio, que se hizo en todos los departamentos (provincias) del país, lo que le dio una ventaja sobre Daniel Martínez ya insuperable, señaló el diario, de Montevideo.que recibieron escrutinio.Los votos "observados" son los que se producen cuando los electores sufragan en circuitos que no les corresponden o no figuran en el padrón, en este caso unas, de las cuales Lacalle Pou necesitaba algo más de 2000 para alzarse con la victoria.El presidente electo también se manifestó en Twitter tras la confirmación de su victoria. y agradeció a los funcionarios de la Corte Electoral y miembros del partido que participaron del escrutinio definitivo durante estos días.