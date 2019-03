Luis Miguel cancela concierto en Ecuador

La compañía So High Events lamentó cancelar el concierto de Luis Miguel en Ecuador, debido al mal tiempo que azota al país.A través de un comunicado de prensa se detalló que la presentación no se pudo realizar “debido a la fuerte lluvia (…) las condiciones extremas del clima lo impidieron”.La empresa compartió que este show se planeó con seis meses de anticipación y actualmente se encuentran en negociaciones para reprogramar el concierto.Informaron que será por medio de las redes sociales que informarán al público sobre esta situación.Luis Miguel, quien hasta el momento no se ha manifestado al respecto, se encuentra de gira por América Latina con su tour México por siempre, uno de los países de donde más se comentaron sus actuaciones fue Argentina.