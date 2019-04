‘Luis Miguel’ tiene atado a Diego Boneta

Si Diego Boneta no ha podido firmar otro proyecto de trabajo que se haga a mediano plazo no es por falta de ofertas, sino por culpa de Luis Miguel.Según se informó en la columna “Alfombra Roja” del periódico El Universal , el actor espera el anuncio oficial de Netflix para ponerse a trabajar en la temporada 2 de Luis Miguel, la serie, proyecto que ocupará gran parte de su tiempo este año.“La segunda temporada de Luis Miguel, la serie ya está a punto de darse a conocer y Diego Boneta se alista para ello”, asegura la columna.“Cercanos al histrión dicen que solamente esperan el anuncio oficial que se daría en unos días por parte de Netflix. Por ahora, el actor no ha podido firmar otro compromiso que no sea la cinta de Michel Franco donde actúa, debido a su compromiso con la producción de El Sol”, añade el texto.De hecho, a parte de la campaña del un conocido shampoo, Boneta tiene otros dos planes inmediatos: el estreno de la serie Dinastías que hizo en conjunto con Discovery Channel y BBC Studio (sobre la lucha por la supervivencia de las especies más amenazadas del planeta), además del mencionado rodaje de la cinta Lo que algunos soñaron, en la que se pondrá a las órdenes del director mexicano Michel Franco y que será la primera película que filma en México.Sobre la serie de Micky, Diego ha dicho muy poco. A fines de febrero, a su paso por una de las alfombras rojas del festival musical Viña del Mar, el actor mexicano mencionó que quisiera compartir novedades sobre este proyecto… y fue lo único que dijo al respecto.Además, unos meses antes había confesado : “Todavía no está confirmada al cien por ciento la segunda temporada… Lo que pase en la segunda temporada será posiblemente mejor que la primera; hay tanta información que muy poca gente sabe, saben menos de esa etapa que de su infancia".“No hay libros, no hay nada, está todo el lado del glamour, el ascenso, cuando la rompe a nivel internacional con Frank Sinatra, pero también hay una onda del Padrino II que se hace muy interesante. Lo que sí te puedo decir es que es una temporada muy difícil de escribir, tiene que estar muy bien hecha, no me quiero apresurar, pero tiene que estar muy bien hecha”, dijo al diario argentino La Nación.