Luis Videgaray dejaría el MIT para refugiarse en Israel por el caso Lozoya

Luis Videgaray dejaría su puesto como profesor titular en el Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT, por sus siglas en inglés) para buscar refugio en Israel, debido a las posibles imputaciones sobre el caso de Emilio Lozoya y Odebrecht, reveló el periodista Salvador García Soto De acuerdo con el columnista, el plan del exsecretario de Hacienda y Crédito Público con Enrique Peña Nieto, habría pensado en refugiarse en Israel por lo “complicado y exigente del Tratado de Extradición entre ambos países”.Aparentemente, relata el periodista en su columna, Videgaray se habría enterado de algo mediante sus abogados, por lo que tendría decidido dejar su puesto como director del Proyecto Mundial sobre Políticas de Inteligencia Artificial en el MIT.“La decisión del otrora poderoso funcionario confirma que, aunque ya no se difundieron más videos ni el presidente López Obrador volvió a hablar del caso Lozoya ni de su ’escandalosa corrupción’ las investigaciones de la FGR continúan y con ellas la documentación de pruebas y elementos suficientes para acreditas por dichos y acusaciones del exdirector de Pemex contra políticos del sexenio pasado, que, si así lo determina la Fiscalía, podían ser citados a declarar o bien sujetos a una investigación sobre los delitos que les imputa Lozoya y eventualmente se les podrían librar órdenes de aprehensión si así lo ordenan los jueces”, aseveró.Apenas el pasado 17 de septiembre, el rector del MIT, Martín A. Schmidt, defendió la estancia de Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores de México, como profesor titular en esa universidad, ya que no hay cargos en su contra por ningún delito.“El señor Videgaray ha emitido un comunicado público defendiendo su historial como servidor público y rechazando las denuncias que se han realizado y, en particular, no se han presentado cargos en su contra. El Sr. Videgaray sigue siendo un miembro bienvenido de la comunidad del MIT“, se lee en una breve carta firmada por el Rector, y los decanos David C. Schmittlein y Daniel Huttenlocher.Estas declaraciones se dan luego de que alumnos y exestudiantes mexicanos que se encuentran afiliados a la universidad estadounidense pidieran que Videgaray Caso fuera destituido por encontrase supuestamente involucrado en los casos de corrupción de Odebrecht ocurridos durante el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.A lo largo de la misiva, publicada por el periódico estudiantil The Tech, el Rector y los decanos consideraron que el exfuncionario federal “ha sido un contribuidor valioso tanto para el Colegio Sloan como para el de Computación, de los que es parte de los esfuerzos de MIT para crear una colaboración global en la política de IA (inteligencia artificial)”.“Su comprensión de la formulación de políticas y las relaciones gubernamentales es un activo para nuestro trabajo, al igual que su compromiso con los estudiantes y otros miembros de la comunidad”, subrayaron en el documento.Días antes, alumnos del MIT publicaron en The Tech, rotativo estudiantil del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), una carta en la que pedían la salida de Luis Videgaray por su presunta participación en diversos actos de corrupción.