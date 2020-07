Luis Videgaray reitera que no hablará sobre acusaciones en su contra tras declaraciones de Lozoya

Escuchar Nota

#Nacional: Una semana después de la detención Emilio Lozoya, Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda, admitió haber cometidos “errores”, al ser cuestionado por un estudiante sobre su implicación en el caso Odebrecht. https://t.co/jOajaycp1l — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) July 21, 2020

Tras ser señalado por el ex director de Pemex,, de coordinar junto con el ex presidente Enrique Peña Nieto, el ex secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores,En entrevista para MILENIO , desde Cambridge, Massachusetts, en Estados Unidos, manifestó que por decisión personal se alejóY describió ese alejamiento mediático comoLozoya también es señalado por la, operación por la que se habrían desviado al menoa cuentas ligadas con el ex director de Pemex y su familia.Lozoya ha dicho que no actuó solo y su ex abogado,, insistió en queEl viernes que se dio a conocer el contenido de las, como lo expuesto ante la Asamblea Nacional Española, donde, Videgaray editó su perfil de Twitter y colocó imágenes en blanco.El cambio lo hizo unas horas después de haberle solicitado una entrevista o texto con su postura sobre lo recientemente revelado, a lo que respondió explicando su decisión deActualmente, Luis Videgaray es profesor titular en la Sloan School of Management del MIT () y director de MIT AI Policy for the World Project (un proyecto de Inteligencia Artificial).