Luka Jovic, el futbolista más criticado durante la crisis del coronavirus

Escuchar Nota

#Deportes: Jovic se salta la cuarentena y se marcha a Serbia para celebrar el cumpleaños de su noviahttps://t.co/uj4yCdwCPh — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) March 19, 2020

“Si Jovic abandona su apartamento será arrestado. Le dejaré claro que la vida de nuestra gente es mucho más importante que sus millones”.

Mensajito del Presidente de Serbia para Luka Jovic “Si vuelve a salir de su apartamento va a ser arrestado... Seré lo más claro posible con él. Las vidas de toda nuestra gente son más importantes que sus millones” pic.twitter.com/CJ31J8CxSx — El Marcador TV (@elmarcadortv) March 24, 2020

"Tenemos ejemplos negativos de estrellas de fútbol que ganan millones en el extranjero y cuando regresan a Serbia, no se autoaislan como es obligatorio".

"Mientras estaba en España, obtuve un resultado negativo para el coronavirus, y decidí viajar a Serbia para ayudar y apoyar a nuestra gente y estar cerca de mi familia, de acuerdo con mi club", escribió en redes sociales.



"Cuando aterricé en Serbia, volví a dar negativo para el coronavirus. Lamento mucho que algunas personas hicieran su trabajo de manera no profesional y no me dieran las instrucciones correctas sobre cómo comportarse en el autoaislamiento".

El serbio, una de las apuestas más importantes del Real Madrid durante el pasado mercado de fichajes veraniego, una joya en potencia que, al menos todavía, no se había mostrado en la cancha como el fiero goleador que el equipo merengue había contratado.Pero en este caso, lo menos importante es su desempeño futbolístico, lo que ha acaparado la atención ha sido su: el jugadorSus propios compatriotas denunciaron que se le vio por las calles de Belgrado y desde entonces la ola de ataques ha sido terrible.Según los informes, el pafirmó que la estrella de fútbol de 22 años está bajo investigación ... yLa, agregó después de enterarse del incidente:“Hemos escrito informes criminales contra algunos de los atletas famosos. Estas personas responderán cuando el tribunal determine que ha llegado el momento de eso”, dijoPor su parte, Jovic calificó todo el asunto como un, diciendo quey afirma que incluso dio negativo dos veces para Covid-19."En España, me permitieron ir a una farmacia y a un supermercado para poder comprar los alimentos que necesitaba, lo cual no es el caso aquí. Pido disculpas a todos si los he puesto en peligro de alguna manera y espero que juntos podamos logran superar todo esto".