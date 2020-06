Luka Romero, el ‘Messi mexicano’ que eligió jugar para Argentina y va por todo

Escuchar Nota

Tiene 15 años y nació en tierras aztecas pero ya integró la Selección Sub 15 albiceleste. Ahora podría debutar profesionalmente justo frente al crack con el que lo comparan.Cuentan muchos de los que lo vieron jugar que Luka Romero está llamado a ser uno de los grandes protagonistas del fútbol mundial en los próximos años. Su nombre es poco conocido en nuestro país, pero pronto podría tomar más relevancia. El que al "Messi mexicano", tal como lo denominan, le llegó su oportunidad de debutar profesionalmente y podría hacerlo ni más ni menos que contra Lionel, el astro con el cual lo comparan.Pero, ¿Quién es este joven de 15 años que carga con semejante apodo? Se trata de uno de los talentos emergentes del fútbol europeo, de esos que se disputan tanto equipos poderosos como selecciones nacionales desde que son pequeños y muestran que fueron "tocados por la varita mágica"., cuando su papá Diego (argentino y exmediocampista de Quilmes y Atlético de Rafaela) se encontraba jugando en Alacranes. A los 10 años se sumó a las infantiles del Mallorca de España por intermedio de, el mismo representante que acercó a Messi a Barcelona.Y aunque por las reglas actuales de FIFA , ser parte de selecciones juveniles, no lo inhabilita para jugar en un futuro con la absoluta de México o España, mientras exista el consentimiento por parte del jugador él eligió la casaca de Argentina.Si bien tiene las ciudadanías mexicana y española, el pequeño prodigio eligió representar internacionalmente a la Selección Argentina (otra similitud con la Pulga, quien también pudo haber jugado para la Roja). "en 2018 y el año pasado se dio el gusto de defender la celeste y blanca en el Sudamericano Sub 15 de Paraguay."Tuve la suerte de poder jugar el Sudamericano con la Selección Argentina y me di cuenta de que con esfuerzo los sueños se cumplen", expresó tras esa primera experiencia representando al país, en la cual convirtió dos goles. El combinado juvenil finalizó subcampeón al perder la final contra Brasil en los penales (Romero falló el suyo). Actualmente mantiene contacto con Bernardo Romeo (Coordinador de Selecciones Juveniles), quien ya le avisó que lo quieren en la Sub 17.En cuanto a su realidad en el conjunto de las Islas Baleares, Romero se desempeñaba en las categorías Sub 18 y Sub 19 hasta la suspensión de la actividad futbolística por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, ante el inminente regreso de la Liga española el próximo 8 de junio, Luka fue convocado por el entrenador Vicente Moreno para que se sumara al plantel profesional.De esta manera, el talentoso enganche podría debutar en el primer equipo y sumar minutos en la recta final del campeonato, aunque no esté todavía garantizada su presencia el sábado 13 de junio cuando el Mallorca reciba al Barcelona de Lionel Messi y compañía, líder de la Liga, en el regreso a la actividad. Desde luego, estrenarse frente a la estrella con la que lo comparan sería impresionante para la joya en ascenso.Con contrato hasta 2023, Mallorca lo tiene blindado ante la posibilidad de que algún gigante del viejo continente quiera llevárselo. Barcelona ​ya lo había querido para La Masía. ¿Volverá a la carga por el "" para juntarlo con el verdadero Lionel?