Luke Perry iba a casarse

Tras la muerte de Luke Perry -conocido por su interpretación de "Dylan McKay" en Beverlly Hills, 90210, una de las series más icónicas de la década de los 90- a causa de un derrame cerebral que sufrió la semana pasada, se ha revelado que el actor estaba comprometido.Al momento de su muerte en el Hospital St. Joseph en Burbank, Luke estaba acompañado de sus dos hijos, Jack de 21 años y Sophie de 18, su ex esposa Rachel ‘Minnie’ Sharp, su madre Ann Bennett, su padrastro Steve Bennett, sus hermanos Tom Perry y Amy Coder, y Wendy Madison Bauer, con quien se había comprometido en ”secreto”, reveló Arnold Robinson, representante del actor, al portal Us Magazine.Según reporta Us Magazine, la pareja fue vista por primera vez durante los Premios de Medios de GLAAD, en 2017. En ese momento, ambos se mostraron muy contentos y enamorados cuando caminaron de la mano por la alfombra roja.Wendy tiene 44 años y es terapeuta matrimonial y familiar con licencia en el área de Los Ángeles, según su perfil de LinkedIn. En la plataforma se detalla que Wendy ofrece atención a adultos, adolescentes y parejas con problemas de ansiedad, depresión, trastorno obsesivo- compulsivo, abuso de sustancias, entre otras.En cuanto a su preparación académica, Madison Bauer estudió Ciencias políticas y literatura inglesa en la Universidad Estatal de Lousiana antes de estudiar una maestría en psicología clínica en Antioch University, de Los Ángeles, en 2011.No obstante en algún momento de su vida también tuvo pequeñas participaciones en series de televisión como The Mentalist, según el sitio especializado en películas y series de televisión IMDb.Hasta ahora, no se sabe cuándo se comprometieron y cuáles eran sus planes para contraer matrimonio."La familia aprecia el gran apoyo y las oraciones extendidas por Luke en todo el mundo y respetuosamente pide privacidad en este momento de gran luto", dijo Robinson en una nota enviada a la AFP.