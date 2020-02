Lula da Silva pide salir de Brasil para reunirse con el Papa Francisco

Escuchar Nota

Esto también fue confirmado desde su propia cuenta de Twitter, donde Lula afirma, “visitaré al papa Francisco para agradecer no solo la solidaridad que tuvo conmigo en un momento difícil, sino sobre todo su dedicación a los oprimidos. También quiero discutir la experiencia brasileña en la lucha contra la pobreza”.



En mayo pasado, Francisco envió una carta de ánimo al exmandatario en donde indicó “el bien vencerá al mal, la verdad vencerá la mentira y la Salvación vencerá la condenación”.



El ex presidente brasileño,para poder viajar al Vaticano donde tiene planeado, afirmaron sus abogados.Lula, quien actualmentepor cargos de corrupción en su contra, p, de acuerdo con la petición de su cuerpo jurídico a la Corte Criminal de la capital.por los supuestos cargos y no existen restricciones para salir, pues es un derecho que no le ha sido negado por ningún juez o tribunal, afirmó un vocero del Partido de los Trabajadores (PT) a la agencia Télam.durante distintos procesos en su contra y ahora goza de su libertad condicional., tras ser declarado culpable de recibir un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de favores políticos a la constructora brasileña OAS., en un caso similar, pero dictada hasta ahora en primera instancia. Espera ser interrogado por un delito relacionado con la promulgación en 2009 de una prórroga de los incentivos fiscales para los fabricantes de coches a cambio de sobornos.Según la prensa local,durante una visita al Vaticano a fines de enero.Francisco destacó en la carta las pruebas que ha tenido que vivir Lula últimamente entre las que destacó la muerte de su esposa, Marisa Sánchez, del exgobernante Genival Ignacio y del nieto Arthur Lula da Silva.