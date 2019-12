Luna Bella es criticada luego de estrenar su nueva canción

"Lo molesto no es que cantes mal si no el maldito autotune

"Es demasiado modificada la voz :/

La reconocida youtuber, ha lanzado su nueva canción ,, un proyecto que estuvo promocionando frecuentemente en sus redes sociales, sin embargopor parte de los internautas, pues aseguran queRecientemente la también bailarina exótica, compartió para sus seguidores su nuevos proyectos laborales, en los cuales ya no se encuentran sus presentaciones en diferentes "Table Dance" del país, pero dejó claro que si se mantendrá vigente en su pagina para adultos.Por si fuera poco, la regia también decidió incursionar en el mundo de la música en su nuevo canal de Youtube, pero al parecer los usuarios no están muy convencidos de su talento.Cabe mencionar que no todos los comentarios son negativos, puesopinaron que es una buena canción y sobre todo resultó ser una sorpresa escuchar interpretar este tipo de canciones aquien tiene fama de ser una persona muy extrovertida.