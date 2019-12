‘Luna fría’ y 5 planetas a la vista, el espectáculo astronómico que podrás disfrutar esta noche

Ciudad de México.- Desde esta tarde y toda la madrugada del jueves 12 de diciembre, los habitantes de prácticamente todo el planeta podrán disfrutar de varios fenómenos astronómicos que se suscitarán el mismo día, con tan solo unas horas de diferencia.



Desde hace tiempo se viene hablando de la llamada “Luna fría”, que es como se le llama popularmente a la última luna llena del año, misma que podrá disfrutarse a partir de las 12:12 a.m. (tiempo oeste) del día jueves 12 de diciembre.



También, según la NASA, se le llama “luna fría” porque Marca la llegada del invierno, con los días más cortos, en el hemisferio norte, y como ocurre cerca del solsticio también se le conoce como la Luna de las noches largas.







No solo habrá “Luna fría”



Increíblemente, este cierre de 2019 nos traerá algo espectacular y muy pocas veces visto, ya que esta tarde-noche veremos a varios planetas transitando por el cielo.



Cerca del atardecer, dirige tu vista hacia el suroeste, pues tendrás oportunidad de ver rápidamente a Júpiter antes de que desaparezca del horizonte. Mientras esto ocurre, durante una hora u hora y media, también podrás ver claramente a Venus y Saturno.



A media noche podrás disfrutar en plenitud de la “Luna fría”, y por si esto fuera poco, si aguantas a desvelarte más, justo antes del amanecer, viendo hacia el sureste, podrías distinguir fácilmente a Mercurio y Marte.



Quizá para algunos no sea sencillo de ver a simple vista, por lo que se recomienda el uso de binoculares o de telescopio para poder apreciarlos de mejor manera. También un mapa estelar o del cielo te serán de gran utilidad para encontrarlos rápidamente.



Pero en caso de que no tengas nada de esto a la mano, Google tiene una herramienta muy útil llamada Google Sky Map con la que podrás ubicar fácilmente durante esta noche a los planetas.