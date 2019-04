‘Luna rosa’ iluminará el cielo en Semana Santa

Cada año brilla en el cielo una luna especial conocida como ‘Luna Rosa‘ o ‘Luna Rosada‘, fenómeno que este 2019 ocurrirá en los Días Santos.Se trata de la primer luna llena después de la primavera, cuyo nombre se deriva no del tono que tomará el satélite natural de la Tierra sino por el florecimiento de la ‘Phlox‘, cuyo color más predominante es el rosa.También llamada ‘plenilunio‘, la luna llena ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, recibiendo esta última el 100 por ciento de iluminación a 180 grados de posición.De acuerdo con The Old Farmer’s Almanac, será a las 07:12 h de este viernes 19 de abril cuando se dé la Luna Rosa, aunque se recomienda apreciar la plenitud del fenómeno durante la noche del 18 de abril.