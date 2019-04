Lupe Esparza desmiente a Ramiro; ‘no hubo maltrato’

El grupo musical Bronco emitió un comunicado para responder a las recientes acusaciones que Ramiro Delgado, uno de los integrantes, hizo hace unos días en contra de Lupe Esparza, el vocalista.Tanto Delgado como Esparza fueron fundadores de la agrupación, que tiene más de cuatro décadas de trayectoria en los escenarios; sin embargo, Ramiro -tecladista y acordeonista- aseguró que el cantante no le dio el trato adecuado, sobre todo después de enterarse de que padece de presión arterial.Según Delgado, lo suyo con Esparza fue un problema de "alta traición... La gota que derramó el vaso fue la última fecha que tuvimos el primero de marzo, ahí me sentí maltratado, tanto por él como por sus hijos, decepcionado, todo por el problema de mi salud. Inclusive me dijo que pasara por mi parte del dinero y se acabó"."Los representantes están tratando de entender las más recientes inquietudes de Ramiro, las cuales aún no han sido manifestadas. A la fecha se ha entregado toda la información financiera solicitada por los representantes de Ramiro", se lee en el documento.En el texto se aseguró que desde hace unos meses, Ramiro no se ha presentado a los conciertos de Bronco.Ramiro Delgado ha recibido cada uno de los llamados para las presentaciones de la agrupación, siendo decisión de él presentarse o ausentarse, sin que nadie le haya cuestionado, hasta ahora su decisión.Hacia el final del comunicado, en el que se recordó que el próximo 6 de junio Bronco se presentará en el Auditorio Nacional de la capital mexicana, Lupe Esparza envió un mensaje a su compadre:Ramiro, compadre, tú sabes que las cosas que estás diciendo en los medios no tienen fundamento. Te invito a que con la confianza que siempre nos hemos tenido, nos sentemos a hablar de cualquier inquietud que tengas para tratar de resolverlo de la mejor manera