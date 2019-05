Lupe Esparza no tiene miedo a abogados de Ramiro

Los problemas entre Lupe Esparza y Ramiro Delgado, fundadores de la famosa banda Bronco, no debilitarán a la agrupación. Así lo aseguró el vocalista en entrevista con Infobae México.En marzo se dio a conocer que Delgado, quien permaneció con Bronco desde su fundación hace casi cuarenta años, estaba inconforme con su salario y por el maltrato que, según dijo, le propiciaba Lupe Esparza y sus hijos por tener problemas de salud."Su actitud por el problema de alta traición y la verdad me he quedado desconcertado. La gota que derramó el vaso fue la última fecha que tuvimos el primero de marzo, ahí me sentí maltratado, tanto por él como por sus hijos, decepcionado, todo por el problema de mi salud.", declaró a principios del año al programa de televisión Hoy.Y agregó: "Me pagaron como si fuera una persona más y yo soy el fundador del grupo. Entonces me dijeron 'si no te parece aquí le paramos", lo que causó su disgusto con una de las bandas más exitosas de Latinoamérica.La problemática derivó en la exclusión de Ramiro Delgado de la agrupación, en marco de la presentación de su nuevo material discográfico Por Más, que presentarán el 6 de junio en el Auditorio Nacional.Con un rostro calmado, Lupe Esparza, el vocalista y líder de Bronco, le contó a Infobae México que cuando surgió el problema no se acudió a él en ningún momento, cuando debió haber sido así pues es él quien responde ante la banda "Yo tengo que poner el pecho en esa ocasión, pero llegué a la conclusión de que mi familia, mis amigos, el público y sobre todo Dios sabe quienes somos nosotros los Esparza y quien soy yo en lo personal. Con eso me basta", declaró.El fundador de Bronco también explicó en su suite del hotel Camino Real en Polanco durante sus preparaciones para su siguiente concierto, que no tiene miedo de la plática que en el algún momento deberá tener con Ramiro Delgado y sus abogados; "Yo creo que en lo personal de todo corazón estoy de frente a quien sea y no me asusta en ningún momento la cosecha cuando sé que la semilla que sembré es buena".Lupe Esparza se mantiene positivo en que las cosas se arreglarán para bien. Además, comentó que este conflicto no afecta de ninguna manera a la agrupación "Tenemos tantas cosas con las que Dios nos ha bendecido que nada ni nadie puede parar el galope de Bronco, solamente Dios, y eso es lo que estamos ahorita trabajando duro para que esto continúe", declaró el músico.Ahora lo que le ocupa a Bronco es su siguiente presentación, en la que se aprovechará para rodar algunas escenas para su bioserie que será estrenada este 2019 y transmitida en el canal TNT ."En el caso de Bronco nos llama mucho la atención que hayan habido productores que se hayan interesado en una historia muy humana nada más, motivacional quizá para niños, para adolescentes. Un mensaje de superación a nivel general y que eso les haya llamado la atención. Creo que esta serie va a romper con el esquema de todas las series", dijo Lupe Esparza, vocalista de la banda en entrevista con Infobae México.El elenco de la nueva producción que está conformado por Luis Alberti, Raúl Sandoval, Yigael Yadin y Baltimore Beltrán, asistirán el 6 de junio al Auditorio Nacional para conocer cómo Bronco se desarrolla en el escenario.Para la importante fecha, Bronco se encuentra preparando cambios en todo su espectáculo, para ofrecer algo novedoso al público. Lupe Esparza en plática con Infobae dijo que la sorpresa de la noche será que los fanáticos que asistan esa noche, participarán y aparecerán en su bioserie.En esta ocasión en la que la agrupación presentará su nuevo disco completo, la banda descubrirá si no ha perdido el toque Bronco que ha caracterizado a su música durante sus 40 años de trayectoria."Este bronco que estás viendo pretende estar en los escaparates en estos tiempos con un concepto de música que se va a escuchar más que hace 20 años. Yo creo que tenemos la obligación moral de reinventarnos, de agregarle instrumentos adicionales a nuestra música, a nuestras canciones ya conocidas y a las nuevas también", dijo Lupe Esparza.Para lo que en su disco también incluirán la participación de Río Roma, Mijares, Ricky Muñoz de Intocable y Los Caligaris. "Estamos haciendo lo posible porque puedan acompañarnos en el Auditorio Nacional, la verdad es muy complicado porque ellos también tienen una agenda muy apretada. Todavía es muy pronto para mencionar a alguien, esperemos que en lo que resta de estos días sí se pueda concretar algo", explicó José Adán Esparza, hijo de Lupe e integrante de Bronco.