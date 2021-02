Lupita Castro acusa que Vicente Fernández la violó cuando solo tenía 17 años

Escuchar Nota

“Abuso sexualmente de mí. Es fuerte, pero es cierto. Era menor de edad”, contó Lupita Castro.

“Me conoció en la posada de Siempre en Domingo, y ahí él me sacó de la fila porque era lógico, los más famosos, estaban enfrente y los menos famoso en medio, llegó y me agarró del brazo, vente conmigo para enfrente, le dije no puedo porque vengo con mi hermana, me tomó del brazo y me llevaron", dijo Lupita Castro.

“Conocía a mi mamá, a mi papá, mi cuñada. La oveja se convirtió en lobo”, dijo Lupita Castro.

“Él me intimidaba de a poquito. Me invitó a cenar, entonces me dijo: ¿quieres una bebida?, le dije “no”, entonces él "si anda vamos a tomar", yo no sé, pero en ese momento me sentí mareada, después me dijo vamos al sillón y ahí empezó muy fuerte, y yo pues no, habíamos platicado que eso no iba a pasar porque quería casarme de blanco y todo –tener relaciones sexuales–, él lo sabía de esa condición… entonces de ahí empezó el forcejeo, como yo estaba muy mareada y él se puso muy pesado la verdad a mi me dio mucho temor. Yo le dije no, no y lo hizo, ¿cómo se llama eso?", externó Lupita Castro.

“Es muy fuerte, pero lo he llevado por muchos años y ya no puedo más. Yo no estoy mintiendo y él lo sabe. Lo sabe. Ahora, gracias a dios este apartito estoy aquí, pues a pesar de que estamos muy adelantados supuestamente en México no se denuncia por miedo, pero por el covid dije puede que me muera y no me voy a quedar con esto adentro”, explicó la famosa.

“Me cancelaron varios programas. Le voy a decir a tu mamá y a tu papá para que nos den permiso. ¿Por qué yo? ¿por qué fui tu presa? Porque no sabía defenderme. No fue mi culpa, tenías más de 20 años más que yo", concluyó Lupita Castro.

La cantantereveló hace unos días que el papá de Alejandro Fernández la había acosado “y algo más grave” . Sin embargo, recientementecuando tenía 17 años.En entrevista con Chisme en Vivo,. Esto luego de que días atrás revelara que no estaría en silencio por más tiempo y de que asegurara que fue censurada en una entrevista en la que contaba lo sucedido.De acuerdo con su, este proceso –de hablar sobre su vivencia– ha sido difícil. Externó que cuando tenía 17 años, Vicente Fernández la violó. Explicó que no había hablado por el miedo que tenía. Lupita Castro indicó que en un inicio el cantante se mostró confiable hasta que la violentó.Aseguró que. Además, indicó que hasta ese momento se había portado muy amable. Incluso, toda la familia lo quería. Sin embargo, con el paso del tiempo todo se fue transformando.Lupita Castro reveló quedespués de una presentación. En ese momento, su familia estaba en Estados Unidos, así que sólo la acompañó una amiga de la familia.En medio del, Lupita Castro señaló que gracias a que hoy hay nueva tecnología, lo puede expresar, pues en varias ocasiones sufrió de censura. Comentó que en México no se denuncia por miedo.Finalmente,. Por ello, lanzó una pregunta a Vicente Fernández: "¿por qué yo?"Hasta el momento Vicenteante la nueva acusación en su contra.Con información de Milenio