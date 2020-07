Lupita Jones acusa que iniciativa contra certámenes ‘criminaliza la belleza’

Escuchar Nota

Aseguró que cada año ese concurso genera “alrededor de 10 mil mujeres en todo el mundo, una plataforma internacional para influir de manera positiva a nivel personal, profesional y filantrópica como líderes aspiracionales y modelos a seguir” y que desarrollan sus carreras profesionales en el gobierno, negocios o en el medio de espectáculo en cine y televisión.



“Pretender tipificar a estas plataformas como violencia simbólica me parece completamente errada y sin ningún sustento, ¿cómo se puede considerar violencia a la mujer el capacitarla, entrenarla, formarla y fortalecerla tanto en lo interior como en el exterior? ….¿En dónde está la violencia?. Creo diputada Frida Alejandra Esparza, que no es posible legislar desde el desconocimiento y los prejuicios personales”.



La ex Miss Universo 1991,aseguró que las reformas legales para tipificar la violencia simbólica contra la mujer y en consecuenciaLa también directora de Mexicana Universal, respondió así a diputada Frida Esparza (PRD), proponente de la iniciativa de reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Sin Violencia, a quien aseguró que “no es posible legislar desde el desconocimiento y los prejuicios personales.En su cuenta de Facebook la empresaria y ex Miss Universo salió en defensa de los certámenes al asegurar que no sólo son concursos de belleza sino que lesEnseguida la empresaria hizo un recuento de cómo los certámenes ayudan al turismo y que generan empleo para diseñadores, maquillistas, estilistas, nutriólogos y coreógrafos, entre otros.En su Facebook Jones se dijo a favor de legislar a favor de la mujer y una vida libre de violencia, erradicar los crímenes que tanto lastiman a la sociedad y a nosotras las mujeres, acabar con la impunidad. Criminalizando a la belleza no es la manera de lograrlo”.