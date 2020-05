Lyn May ‘cautiva’ a las redes con fotos de su juventud

Escuchar Nota

.- Hace unos meses,sorprendió a sus seguidores y a la audiencia del programa de. Nuevamente lo hizo al publicar sus mejores fotos en las redes sociales, con las que mostró porque se convirtió en unas de las reinas de las vedettes.ha aprovechado su estancia en casa para explorar viejas fotografías y recordar sus experiencias en la década de los setenta cuando se convirtió en un icono del cine de ficheras y se convirtió en una exitosa bailarina.En la transmisión del programaapareció con una máscara mientras los conductores mostraban fotos de la evolución que tuvo su rostro a lo largo de los años. Ella presumió feliz el resultado de la nueva cirugía expresando que se siente "muy guapa".Sobre la nueva imagen de Lyn May, su cirujano contó que arregló el tamaño de la cara debido a que "atormentaba todo el tiempo" a la vedette.Lyn May por su parte se mostró muy emocionada al momento de presumir su nuevo rostro frente a las cámaras, incluso dijo sentirse "soñada" con el resultado de su última cirugía. "¿Verdad que soy muy guapa? Me siento soñada y agradecida con el doctor", expresó.Información por Milenio