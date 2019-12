Lyn May confiesa que inventó su boda como truco publicitario

cuando anunció su compromiso con un hombre 30 años menor que ella, pero tras supuestamente haber realizado su boda reveló que se trató de un montaje y que en realidad su relación con el músico es como de “madre e hijo”.En una reunión con medios de comunicación, la vedette aseguró que todos sabían que se trataba de“Todos sabían que era publicidad, el día que me hicieron, yo siempre les doy noticias. Ustedes saben que yo siempre ayudo a los jóvenes que se están lanzando para cantar , ¿cuántos videos he hecho con ellos?, los ayudo, los apoyo a todos y a Marco lo estoy apoyando, lo amo y quiero mucho, es como si fuera mi hijo”, comentó.El cantante conocidoaseguró que aceptó besar a Lyn May por la presión de los medios de comunicación, pero todo fue con respeto.“Nunca platicamos del beso, yo tenía miedo, ahorita le doy un beso y me da una cachetada, es un ícono mexicano, es Lyn May, a mi me temblaban los pies”, comentó.La vedette recalcó que la historia de la boda fue inventada para apoyar la carrera artística de Markos D1, pero espera conocer a alguien con quien sí comenzar una relación.“Lo estoy apoyando porque vale mucho, canta muy bonito, si se me acercan y me dicen: ‘ayúdame, apóyame’, yo los voy a apoyar, ¿ustedes creen que da asco él o doy asco yo? lo estoy ayudando, lo estoy apoyando.“Sigo soltera y quiero casarme, me gustaría un tipo delgado, blanco, alto, muy limpio, muy educado, inteligente y con mucho dinero, también bien dotado, si no, no”, concluyó.