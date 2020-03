Lyn May estrena rostro y suma 100 cirugías

Escuchar Nota

“La búsqueda de la belleza ha generado polémica en redes, pues los usuarios comentan sobre el cambio drástico que hacen las estrellas”, expresó la bailarina.

, y los resultados sorprendieron al mundo entero.En compañía de su cirujano, Lyn explicó en ‘Un nuevo día’, de Telemundo, que este ha sido el procedimiento número 100 al ser víctima de una mujer que inyectó aceite de bebé en su rostro y la dejó desfigurada.Aunque pasaron los años, May no se recuperó de lo ocurrido: “Con un antifaz y acompañada de los conductores del programa, Lyn May enseñó al mundo su apariencia que reflejó su satisfacción.Con información de El Gráfico