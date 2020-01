Lyn May publica desnudo y deja a todos con la boca abierta

Ver esta publicación en Instagram #LynMay Una publicación compartida por Lyn May (@lyn_may_) el 9 de Ene de 2020 a las 9:38 PST

, pero esta vez no es nada relacionado con su supuesto novio sino con una publicación en su cuenta de Instagram, la cual no dejó nada la imaginación. Se trata de un desnudo de cuando era joven, que muestra su escultural cuerpo y que apenas tapa sus partes nobles con unos emojis.y dejó a todos impresionados con lo hermosa que se veía y hoy lo vuelve a hacer al mostrarse como Dios la trajo al mundo. Para la vedette esto no es problema ya que, a sus 68 años, sigue teniendo un cuerpo que cualquier quinceañera pudiese envidiarle y ni hablar de su flexibilidad.. Lyn May decidió mostrarse al natural haciendo gala de la escultural figura que la sigue caracterizando. Aquí les dejamos la foto para que saquen sus propias conclusiones.Con información de La Opinion