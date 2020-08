Lyon sorprende al Manchester City en Lisboa y jugará semis de Champions League

Escuchar Nota

Manchester City 1-1 Lyon | Estadio José Alvalade, Lisboa



¡SUSTOS QUE NO DAN GUSTO!#ChampionsxFOX ¡Moussa Dembélé DEJÓ FRÍO a Manchester City!



¡&%&%&%#$#$"$%/! ¿QUÉ? #ChampionsxFOX ¡LA ÉPICA falla de Raheem Sterling!



¡ESTO ES LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE A MATAR O MORIR!



¡TRES MINUTOS DE PESADILLA para Manchester City que aquí puedes revivir!



Grave falla defensiva y doblete de semifinales de Moussa Dembélé...



El equipo francés mostró que no es ninguna casualidad en el máximo torneo europeo y dio cuenta de los Citizens en Lisboa, con marcador deen las Semifinales.Es la primera vez en diez años, que elllega a una Semifinal de Champions, luego de que la más reciente había sido en la temporada 2009-2010, edición en la que precisamente también se enfrentó al, equipo que lo eliminó en esa instancia, por lo que los galos buscarán revancha una década después.En tanto,que tras eliminar alen Octavos de Final, había levantado demasiada expectativa sobre que quizá esta podía ser al fin la temporada del equipo inglés, pero se encontró con ucon el que nunca pudo., también porquey lo pagó caro.gracias a que controló un pase largo y ante la muy mala salida de Ederson, disparó para marcar el 1-0 a favor.Ya hasta la segunda parte,, con lo que parecía que los ingleses le daban la vuelta y se colaban a semifinales.Pero no contaban con el demonioque entró a 15 minutos de terminar el encuentro al 75'. Tres minutos después, el delantero francés recibió un precioso pase filtrado, se enfiló solo frente a Ederson y definió de manera brillante entre las piernas para el 2-1.El City se fue encima y no se puede quejar de que no tuvo para empatar, porque la tuvo Raheem Sterling solo dentro del área chica y ya con el portero vencido, pero voló el esférico de manera increíble. Ahí, el equipo de Pep Guardiola se desmoralizó y todo lo contrario con el Lyon que encontró el tercero en los últimos minutos.', que aprovechó un rebote que dejóen el área tras un disparo, y fue el más vivo para empujar el esférico y así, que sigue en carrera para enfrentar al amplio favorito, mientras que