Macaulay Culkin, el ‘angelito’ que no levantó el vuelo

El actor estadunidense Macaulay Culkin, quien alcanzara la fama en la década de los 90 por interpretar a “Kevin McCallister” cumple 39 años este lunes, luego del anuncio de Disney, quien pretende realizar adaptaciones de la franquicia Mi pobre angelito.Hace un par de semanas, Bob Iger, presidente de The Walt Disney, afirmó que, como parte del lanzamiento de la nueva plataforma de la compañía, se realizarán nuevas versiones de Mi pobre angelito, Más barato por docena, El diario de Creg y Una noche en el museo.Ante el anuncio, Culkin compartió a través de su cuenta oficial de Twitter una fotografía donde se le observa rodeado de comida, una computadora portátil, un control de videojuegos, vestido con ropa que deja ver su pronunciado estómago.“Así es como se vería un Home Alone (Solo en casa) actualizado. Hey Disney, llámame”, fue el texto con el que el actor acompañó la imagen, la cual consiguió cerca de un millón de “me gusta”.Macaulay Culkin nació el 26 de agosto de 1980, en la ciudad de Nueva York, fue el tercero de siete hijos y es hermano de los también actores Rory y Kieran Culkin.La primera aparición de Culkin en la gran pantalla sucedió con la cinta Cohete de Gibraltar (1988) del director Daniel Petrie, con la cual logró recaudar más de 180 mil dólares y contó con la participación del ganador del Oscar, el actor Burt Lancaster.En 1989, el entonces niño actor participó en la cinta Tío Buck al rescate, en la que dio vida a “Miles Russell”. La película generó ingresos por más de 79 millones de dólares, según el portal Box Office. Este suceso lo perfiló como una de las estrellas infantiles con gran futuro para la próxima década.Bajo la dirección de Chris Columbus, Macaulay Culkin protagonizó Mi pobre angelito (Home alone) en 1990, cinta con la que comenzó una popular carrera que lo llevó a cosechar una fortuna por más de 17 millones de dólares.El actor participó en otras cintas como La escalera de Jacob (1990), Yo, tú y mi mamá y Mi primer beso (1991) y para 1992 Culkin volvió a interpretar el personaje de “Kevin McCallister” en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York.La primera y segunda partes de Mi pobre angelito lograron recaudar más de 700 millones de dólares en conjunto, y con los años se convirtieron en películas de culto durante la temporada navideña, debido a los escenarios y tiempo en los que transcurren las historias.La popularidad del personaje lo llevó a tener una de las relaciones amistosas más polémicas de todos los tiempos con el cantante Michael Jackson, a quien tiempo más tarde se le acusó de haber abusado sexualmente de algunos menores, hecho que el mismo Macaulay Culkin desmintió.Luego del éxito con “Kevin McCallister”, en 1994, participó en cintas como Ricky Ricón, la cual estaba basada en la caricatura de Hannah- Barbera Productions, y Me las vas a pagar, papá, la cual representó su última aparición cinematográfica de la década.En 2004, Culkin reapareció en la comedia adolescente Salvados, sin embargo, ese mismo año fue detenido en Oklahoma por posesión ilegal de drogas, evento que fue recordado en 2012, cuando se difundieron fotografías del actor en las que se apreciaba su deteriorada imagen.En años recientes, Culkin reapareció en varios programas de televisión como el de Ellen DeGeneres en el que habló sobre lo difícil que fue llevar la fama de su personaje y cómo ha intentado retomar su carrera a través de un sitio de podcast cómicos llamado Bunny Ears.En enero pasado se cuestionó al actor sobre la amistad que sostuvo con el cantante Michael Jackson, a lo que contestó: “Para mí, es tan normal y mundano, sé que es un problema para todos los demás, pero para mí fue una amistad normal”, esto a través del programa radiofónico Inside Of You, de Michael Rosenbaum.Culkin participó en la cinta Changeland, al lado del actor y director Seth Green y Breckin Meyer. La película obtuvo el 63 por ciento de aprobación de la crítica y el 76 por ciento de la audiencia, de acuerdo con el sitio Rotten Tomatoes.