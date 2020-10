Machetean a hermanos por defender a discapacitado en Saltillo

Escuchar Nota

“Después de eso el vecino comenzó a golpear a mi hijo, pero de rato se fue y regresó como con otros 26 chavos y todos se metieron a mi casa a golpearlos. Al mayor le dieron con un machete en la cabeza, y al menor lo hicieron arrodillarse en el baño y le azotaron su cabeza con la taza del inodoro”, señaló Liliana Hilario, madre de los jóvenes agredidos.



Un machetazo en la frente, puntadas, hematomas, y golpes internos, fue como terminaron los hermanos Delgado, quienes fueron golpeados por más de 20 hombres en su intento por defender a un vecino con discapacidadLos hechos ocurrieron la noche del pasado sábado, cuando Francisco Javier “N” de 17 años, se percató que a las afueras de su domicilio un vecino se encontraba golpeando a otro, el cual padece una discapacidad, por lo que decidió defenderlo.Indicó que irrumpieron en su domicilio con machete en mano y palos de golf, con los cuales agredieron a FranciscoJavier de 17 años y Luis Ángel de 23, además de causar cuantiosos daños materiales en su hogar.“Tumbaron la puerta, me quebraron pantallas, la estufa, las paredes de mi casa están llenas de sangre, me robaron y pues más que nada lo que pido es justicia y que me respondan por los daños ocasionados”, puntualizó.Al respecto la familia agredida interpuso una denuncia formal ante laesperando se haga justicia en su caso, pues según señalaron, no es la primera ocasión que su vecino muestra actitudes violentas en el sector, pues ya ha sido demandado por diferentes colonos del poniente de Saltillo.