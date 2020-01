Macron pelea con seguridad israelí y príncipe Carlos no saluda a Pence

Escuchar Nota

Macron se enojó con un miembro de las fuerzas de seguridad durante el V Foro Mundial del Holocausto. pic.twitter.com/Ygq1rHoKos — Clarín (@clarincom) January 23, 2020

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se vio involucrado en un altercado con agentes de seguridad israelíes en la Ciudad Vieja de Jerusalén.Macron, quien se encuentra en la ciudad para asistir este jueves a un gran evento de conmemoración del Holocausto, realizaba una visita a la Iglesia de Santa Ana, que pertenece al gobierno francés y se considera territorio francés, cuando amonestó a los agentes de seguridad por aparentemente intentar seguirlo a la iglesia.“Todos conocen las reglas. No me gusta lo que hicieron frente a mí. ¡Fuera!”, se le escuchó gritar a Macron.La iglesia católica romana, que data del siglo XII, fue obsequiada a Napoleón III por el sultán otomano en 1856.“Por favor respeten las reglas, han estado durante siglos. No cambiarán conmigo, te lo puedo asegurar”, agregó Macron durante la disputa.Una portavoz delentre la seguridad francesa e israelí.“Santa Ana pertenece aLas fuerzas de seguridad israelíes querían entrar mientras los servicios de seguridad franceses proporcionaban seguridad. El presidente reaccionó a un altercado entre los israelíes y las fuerzas de seguridad francesas al momento de ingresar a Santa Ana para ponerle fin y recordar a todos las reglas que se aplican”, dijo la portavoz.Funcionarios israelíes describieron el incidente entre los oficiales de seguridad israelíes y franceses como una “discusión” y dijeron que la visita había transcurrido según el plan.“Con base en los términos acordados de antemano, un guardia de la Agencia de Seguridad de Israel (ISA) y un policía escoltaronsu visita a la iglesia, según el comunicado.y dijo: “No sé. No presencié ese momento”.Francia no reconoce la soberanía israelí sobre la Ciudad Vieja, ya que se encuentra en la parte oriental de Jerusalén, que considera territorio ocupado. Esa caracterización, que comparte la mayoría del resto del mundo, es disputada por Israel, que considera toda Jerusalén como su territorio soberano.El enfrentamiento del miércoles fue similar a un incidente en 1996 cuando el entonces presidente de Francia, Jacques Chirac, también fue filmado en acalorados intercambios con la seguridad israelí durante una visita a la misma iglesia.Macron es uno de los más de 40 líderes mundiales que asistirán al Quinto Foro Mundial del Holocausto en Jerusalén, junto con, entre otros, el presidente de Rusia, Vladimir Putin; el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el príncipe Carlos de Reino Unido.Estos últimos protagonizaron un momento tenso en el que el príncipe Carlos y Mike Pence no se dieron la mano.