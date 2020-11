Madero minimiza denuncia por violencia de género; ‘es estrategia electoral’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El senador Gustavo Madero Muñoz, del PAN, considera que es una “estrategia electoral” que busca “descarrillar” su candidatura en Chihuahua la denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la República de la senadora Mónica Fernández por violencia política de género durante la sesión del 12 de diciembre de 2019, cuando Rosario Piedra rindió protesta como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).



En una breve entrevista con los medios de comunicación en el Senado, Madero dijo que el país ya está metido en las campañas electorales rumbo al 2021, y que como se sabe, él aspira a ser candidato a gobernador de Chihuahua, donde el PAN está “muy fuerte” y “Morena está más débil”.



“Obviamente es una estrategia de tipo electoral, no tiene mayor fondo, fue a todas luces un tema que fue proyectado en vivo y en directo, todo mundo fue testigo, que más bien la víctima fui yo”, respondió el panista.



“Lo que estaba denunciando yo era un fraude (en la elección de la presidenta de la CNDH) y no se puede escudar en tema de género para hacer fraudes. Yo fui el victimado, el que me derribaron, me sometieron y que todo esto nada más es una estrategia de tipo electoral, que obviamente no va a prosperar”, añadió.



Este miércoles, la senadora de Morena Mónica Fernández dio a conocer que denunció a Madero por presuntos actos de violencia política contra las mujeres en razón de género tras sufrir violencia física durante la polémica sesión del martes 12 de diciembre.



Ese día, el panista jaló del brazo a Fernández al intentar tomar la tribuna e impedir a toda costa la toma de protesta de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.