Madison Keys; campeona en Cincinnati

La estadunidense Madison Keys (N.16) venció este domingo a la rusa Svetlana Kuznetsova en la final para proclamarse campeona del torneo de tenis de la WTA Premier de Cincinnati.Keys superó a Kuznetsova, una ex número dos del mundo, en sets corridos de 7-5, 7-6 (7/5) con 13 aces en su servicio por solo dos de la rusa, además de conseguir tres quiebres."La multitud realmente me ayudó a superar los momentos difíciles de esta semana. Sveta y su equipo tuvieron una semana increíble. Espero que tengamos más batallas, y espero que esté en la final", dijo Keys al final del partido.La campeona añadió que "si mi equipo me hubiera dicho hace una semana que estaría aquí, me habría reído en su cara. Espero volver pronto", puntualizó.La estadounidense venía de vencer en las semifinales a su compatriota Sofia Kenin con marcadores de 7-5, 6-4 en una hora y 22 minutos.En tanto, la veterana Kuznetsova, de 34 años que buscaba su título número 19, había logrado en semis una sorprendente victoria sobre la australiana Ashleigh Barty, a quien le privó amanecer el lunes como número uno del mundo.Keys, que había ganado este año en Charleston, logró su quinto título de su carrera contra una oponente que ha vencido cuatro veces en la misma cantidad de juegos.La estadounidense, finalista del US Open 2017, entrará en el top 10 el lunes. Asimismo, en el US Open de Nueva York estará preclasificada como número 10.