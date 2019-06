Madonna, en la mira de Dexter Fletcher

Dexter Fletcher, director de la aplaudida Rocketman, quiere seguir explorando la vida de los iconos de la música pop. Tras narrar la historia de Elton John y hacerse cargo a mitad de rodaje de Bohemian Rhapsody, sobre la vida de Freddie Mercury, busca ahora un reto mucho mayor: realizar una biopic sobre la Reina del Pop, Madonna.En una entrevista a Gay Star News, con motivo del estreno de la película protagonizada por Taron Egerton, Fletcher reveló estar muy interesado en llevar la vida de la cantante de Frozen y Hung Up a la gran pantalla. “¡Haría una película sobre Madonna! ¡Sería una auténtica montaña rusa! ¡Estaría genial!”, declaró, remarcando que no se le había ocurrido la idea de rodar una cinta sobre la Reina del Pop hasta que dirigió Rocketman.No, para nada. Pero no sabrías lo feliz que sería si pudiera hacer una película sobre Madonna. Su vida es extraordinaria. Si tuviese que enfrentarme a otro gran ícono, sería ella”, comentó entusiasmado Fletcher, que lleva ya rodadas dos biopics sobre cantantes, puesto que fue el director sustituto de Bryan Singer en Bohemian Rhapsody.Aunque Fletcher esté muy ilusionado, quien seguro no lo estará con estas declaraciones será la propia Madonna. La diva estadunidense ya se pronunció sobre una película sobre su vida cuando, en abril de 2017, Universal anunció que llevaría a la gran pantalla Blond Ambition, el guion de Elyse Hollander que narra la juventud de la cantante de Material Girl o Like a Virgin.“Nadie sabe lo que he vivido y he visto. Solo yo puedo contar mi historia. Cualquiera que lo intente es, simplemente, un embaucador y un iluso, buscando el beneficio instantáneo sin hacer apenas esfuerzo. Este es un gran mal en nuestra sociedad”, escribió Madonna en su cuenta de Instagram.