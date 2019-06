Madonna reina del Billboard

Las leyendas de la música Madonna y Bruce Springsteen se ubican en primer y segundo lugar en la clasificación de los discos más escuchados de Estados Unidos.Madame X, de Madonna, llegó al tope del Billboard 200. Es el noveno disco en el primer lugar de la lista de los más escuchados para la icónica cantante de 60 años.Western Stars, de Springsteen, está en segundo lugar. Es la primera vez desde 1985 que la Reina del pop y The Boss (El jefe), de 69 años, reinan juntos en el ránking de los discos más escuchados.Durante dos semanas en enero y febrero de 1985, Born in the USA, de Springsteen, y Like a Virgin, de Madonna, presidieron el ránking en primer y segundo lugar respectivamente. En las dos semanas que siguieron, el disco de Madonna pasó al primer lugar y el de Springsteen cayó al segundo.En esos tiempos, las dos superestrellas junto a Prince y Michael Jackson ingresaron al nuevo mundo de MTV, el canal de cable de videos musicales que dio a los discos un mayor poder de duración.A pesar de recibir malas críticas, el último esfuerzo de Madonna -un cóctel de ritmos latinos, baladas acústicas y re-flexiones íntimas sobre comunidades marginadas- subió al tope de los ránkings en parte por su estrategia de “paquete”.Este método de ventas hace olas en la industria (con adherentes como Taylor Swift y Katy Perry) al programar el lanzamiento de discos junto a entradas para conciertos o compras de mercadería ligada al artista.El éxito inicial de los dos titanes de la música se augura de corta duración: observadores de la industria musical predicen que el rapero de country Lil Nas X los superará la semana próxima.Lil Nas X, que saltó a la fama gracias a su exitoso sencillo Old Town Road, acaba de lanzar su primer álbum, 7, que incluye su megahit y un remix de Billy Rae Cyrus junto con una canción de la rapera estrella Cardi B.