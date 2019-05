Madre abandona a hijo autista de 5 años en restaurante

Una mujer abandonó a su hijo autista de cinco años en un restaurante. El atroz acto quedó grabado en video.En el video que circula por redes sociales se observa a la madre dejar al niño en las instalaciones de un Kentucky Fried Chicken. El menor lleva una nota escrita por su progenitora que dice que ella no puede hacerse cargo de su hijo, luego de que el padre los abandonó hace tres años. El hecho tuvo lugar en Hangzhou, China.Además se detalla en la carta que debido al costo de la terapia del niño, la mujer había contraído enormes deudas.Cabe señalar que el sistema de salud chino no cubre la terapia para el autismo.Los empleados del establecimiento encontraron al niño y notificaron a la Policía. Debido a su condición, el pequeño no podía contestar las preguntas de los oficiales.