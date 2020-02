Madre acusa a niño de cortarle el cuello a su hijo

Escuchar Nota

“El día martes 11 de febrero que asistí a hablar con la directora de la escuela sólo se levantó el acta y dijo que se iban a tomar cartas en el asunto.”

> En redes sociales fue compartida la denuncia de una madre que acusa a un niño de cortarle el cuello a su hijo, y exige que las autoridades escolares se pronuncien al respecto.El incidente tuvo lugar el lunes, 10 de febrero, en la escuela primaria ‘Frida Kahlo’, ubicada en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.En la publicación de Facebook -en la cual se exhiben algunas imágenes de la lesión- la madre relata que había acudido a la escuela de su hijo para celebrar su cumpleaños.Fue entonces que“La maestra me comenta que mi hijo le dijo que se había caído, que hablara con él porque no quería decir dónde.”Ya en casa,que se encontró en el patio de la escuela.La madre acudió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, pero al tratarse de un menor de edad, no se pudo proceder con la denuncia, por lo que su caso fue turnado a las autoridades escolares.Desde entonces, la madre del alumno agredido no ha vuelto a saber de la escuela o de la Secretaría de Educación de Veracruz. Ignora si hay algún avance con elElla dice estar desesperada ante el silencio institucional. Afirma que no busca “un castigo mayor” para el agresor, pero sí quiere ver que tanto el compañero de su hijo como los padres de éste “reciban ayuda” porque este asunto pudo haber terminado en tragedia.