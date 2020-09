Madre asesinó a sus 3 hijos mientras les cantaba una canción de cuna

Escuchar Nota

“No sabía lo que estaba pasando, traté de hablar con alguien que dijo que era estúpido o que estaba asustada, y no sabía de qué estaba hablando”.

; un familiar asegura que la mujer estabamientras llevó a cabo el ataque.De acuerdo con un video grabado por la tía abuela de los menores, Pearla Rebolledo, y el cual está en manos de la justicia, la madre confesó queLos hechos ocurrieron en, Estados Unidos, en enero; sin embargo, la existencia del clip no había sido conocida hasta ahora, que se lleva a cabo el juicio en contra de la mujer.De acuerdo con la presunta conversación grabada, Rachel asesinó asin saber lo que hacía.Además, en ella culpa a su familia por no prestarle atención suficiente a los comentarios en los que ella misma había dicho que no se encontraba bien en cuanto a su salud mental.De acuerdo con las autoridades, el clip dura aproximadamente seis minutos y en él la madre pide a sus familiares que no la dejen sola en el proceso.Rachel se encuentra en prisión mientras espera ser enjuiciada por los tres cargos de asesinato en primer grado del cual se declara inocente y por el cual verá al juez antes de que termine el mes.De acuerdo con la parte acusadora, la mujer decidió matar a sus hijos cuando su esposo no se encontraba en casa y quePoco después, la madre llevó al niño a otra habitación, jugó un poco con él y después le colocó la mano sobre la boca y la nariz a fin de evitar que siguiera respirando.Finalmente, le dio su biberón a Catalaya hasta que se quedó dormida. Después le puso la mano encima de la cara hasta que la asfixió.